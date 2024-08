– Man kan ikke gjøre annet enn å le av det. Det er lått og løye, sier Kvitsøy-beboer Kristian Pallesen.

Norges minste kommune, Kvitsøy i Rogaland, vil for første gang få ferjefri forbindelse når verdens lengste undersjøiske tunnel står ferdig.

Kristian Pallesen bor på Kvitsøy. Han synes det er latterlig at busstoppene er på plass ti år før beboerne kan ta buss. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Etter planen vil tunnelen, ved navn Rogfast, åpne i 2033. Men allerede nå har kommunen forberedt seg på den nye hverdagen.

Noe så eksotisk som to busskur er nå på plass, ti år før de 543 innbyggerne kan ta bussen.

– Jeg tror kanskje lokalbefolkningen ble sjokkert. Det er litt spesielt at det er satt opp.

Ordfører i Kvitsøy kommune, Kjell André Nordbø. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det sier ordfører Kjell André Nordbø (Bygdelisten).

– Det er et kjempesignal at vi får fastlandsforbindelse. Og nå kan vi stå og vente på bussen, da vel i ti år. Folk bruker det allerede som venteskur når de har lufta hunden, og de litt eldre tar pause her.

Det var Bygdebladet som først omtalte saken.

Kvitsøy er kjent for sin unike historie rundt hummer. Nå humrer flere av busskurene som har dukket opp ti år før bussen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Latterlig

Selv om ordføreren tolker busstoppene som et positivt signal, er det ikke alle som klapper hardt i hendene.

– Det er mye jeg ikke begriper når det gjelder byggingen av Rogfast, men det å sette opp busskur her ti år før vi får bruke det, hører ikke hjemme. Det er rett og slett latterlig, sier Kristian Pallesen.

Amina Kosovac synes også busskurene er et besynderlig tilskudd til øya.

Amina Kosovac fra Kvitsøy. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er ganske løye at de planlegger så langt i forveien.

– Gleder du deg til å ta bussen til fastlandet?

– Egentlig ikke, for tunnelen skal bli ganske lang, og det virker litt skummelt å kjøre så langt under sjøen.

Asfalteringen i Kvitsøy-tunnelen i Rogfast ble påbegynt i april i år. Foto: Ronny Sæterlid

Bibliotek, hengekøye og vafler

Ifølge Sveinung Brude i Statens vegvesen, har anleggsentreprenøren, Risa, fulgt kontrakten til punkt og prikke.

Derfor har busstoppene dukket opp allerede ti år før det er behov for dem.

– Folk kan synes det er rart at de er der allerede nå, og det forstår vi. Nå planlegger vi å demontere skurene og sette dem på lager.

Men på Kvitsøy vil de gjerne la de bli stående, og ønsker å finne alternative bruksområder fram til bussen omsider er på plass:

– Vi har masse ideer rundt dette. Vi har lyst på et pop-up-bibliotek, legge til rette for mulighet til å sove her i hengekøye, eller ha et vaffeljern som kan stå. Vi må se potensialet i det, sier administrasjons- og kulturkonsulent i Kvitsøy, Ida Haugerud Dahl.

Ida Haugerud Dahl gleder seg til Kvitsøy får fastlandsforbindelse. I mellomtiden ser hun for seg bibliotek, overnatting og vafler i busskurene. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun har troen på at busskuret kan bli en attraksjon i tiden framover.

– Om busskurene kan få stå, hadde det vært helt topp. Så nå må vi legge litt press på å få dem til å bli stående.

Vil savne ferja

Ole Olsen er tidligere politiker og Kvitsøy-ordfører. Han har også vært leder for aksjonsgruppen for fortsatt gratis ferjer i Rogaland. Han ser fram til at Kvitsøy blir landfast, og er positiv til at busstoppene er på plass.

– Vi er tidlig ute, det er i alle fall sikkert. Men det er godt at noe er på plass. Jeg tenker at når noe sånt kommer tidlig, kan noen reagere på det. Kommer noe seint, reagerer noen på det.

Ole Olsen, tidligere politiker (KrF) og ordfører på Kvitsøy. I dag er han eier og daglig leder av vindu- og dørprodusenten Meling på øya. Foto: Erik Waage

Han er også daglig leder for bedriften Meling, som holder til på øya. Jobben fører til at han ofte må ta ferja til Stavanger.

– At vi blir landfaste i 2033 betyr stabilitet og trygghet. Det vil være muligheter til å kjøre hele døgnet.

Men enn så lenge er ferja eneste forbindelse til fastlandet.

– Vil ferja bli savna når Rogfast er på plass?

– Det er klart. Ferja er en sosial arena som det er umulig å erstatte, og man får prate med folk om alt annet enn det vi holder på med til vanlig. Det er et friminutt. Den vil nok bli savna en stund, og så glemmer vi det ut.

Ferja Vollsøy på vei fra Mekjarvik i Randaberg til øykommunen Kvitsøy i Rogaland. Foto: Øystein Otterdal / NRK