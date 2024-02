Kvitsøy er beste vertskommune for næringslivet

Kvitsøy får i dag prisen som Norges beste vertskommune for næringslivet. Det er NHO og Kommnenes sentralforbund som deler ut prisen i Trondheim. Kvitsøy får prisen i klassen kommuner med under 15.000 innbyggere. Ein av dei største private industriarbeidsplassane i Kvitsøy er trevarefabrikken Meling AS.