– Arbeidet går ikkje ned. Det er meir kompleks og meir ressurskrevjande.

Det seier avdelingsjordmor på Stavanger universitetssjukehus, Lilly Kleppa.

Sommaren er høgsesong på universitetssjukehuset i Stavanger. Og det er travelt på fødestua, trass i at talet på barn som blir fødde går ned.

– I dag kjem det sikkert 12 barn som me veit om, seier jordmora.

Avdelingsjordmor Lilly Kleppa og kollegaene har det travelt på fødeavdelinga på Stavanger sjukehus. Foto: Kjersti Hetland

Nye retningslinjer

Fleire av fødslane blir nå indusert. Det betyr at dei blir sette i gang med hjelp av kunstige hormon.

– Når du set fødselen i gang, startar du den eine dagen, og kan halda på i fire-fem dagar før riene startar.

Nå blir heile 30 prosent av alle fødslar sette i gang kunstig. Det er dobbelt så stor andel som i 2008.

Ei av årsakene er nye retningslinjer for behandling av gravide med overtid og annan risiko.

Dei nye retningslinjene frå Helsedirektoratet har ført til at fleire fødslar blir sette i gang tidlegare enn før. Dei kan du lese her (ekstern lenke). Retningslinjene er meinte for å vera rådgivande for å sikra kvaliteten i tenesta.

Auken i igangsette fødslar er derfor stor. I 2021 nådde vi 28,4 prosent.

– Då tek fødselen tid. Frå kvinnene blir indusert til dei føder, skal dei ha hjelp og overvaking av helsepersonell, forklarer avdelingsjordmora.

Meir kompliserte fødslar

Jordmor og sjukepleiefagleg koordinator ved SUS, Torill Tegle Brodneland, ser at tida før fødslane tek lengre tid.

– Det er spesielt fordi fleire fødslar blir indusert, seier ho.

Jordmor og sjukepleiefagleg koordinator ved SUS, Torill Tegle Brodneland, kan fortelja at fødslane er meir krevjande enn før. Foto: Svein Lunde / Svein Lunde

I tillegg blir dei meir kompliserte, noko Kleppa seier det er fleire årsaker til.

– Dei fødande er eldre når dei startar å få barn enn før. Me ser meir diabetes og høgare BMI, fortel ho.

Manglar folk på sjukehuset

– Trass i at fødselstalet går ned, kan me ikkje redusera talet på jordmødrer, fortel Brodneland.

Det er heller ikkje aktuelt å kutta i årsverk. Det er ei stor utfordring å fylla dei opne stillingane på sjukehuset i Stavanger.

Per nå står 9 av 100 årsverk ledige.

Dette er ei varsla utvikling i ein rapport (ekstern lenke) frå Helsedirektoratet frå 2020. Her står det at arbeidsmengda for blant anna jordmødrer har auka, utan at det er teke høgde for denne utviklinga hjå helseføretaka som har stram økonomi. I tillegg var over at kvar sjette spesialsjukepleiar og jordmor var over 60 år.

– Folk er slitne, det er dei. Det må vera lov å seie, seier jordmor Kleppa.

Odny Hovtun Bjorland, klinikksjef ved Kvinneklinikken på SUS, seier at fleire jordmødrer har slutta for å jobba i kommunen.

– Det er veldig bra med ein god svanger- og barselomsorg, men det er ei ulempe for dei fødande når dei erfarne jordmødrene forsvinn frå akuttsjukehuset, fortel Bjorland.

Ho seier at ein av grunnane til at fleire jordmødra vel å jobba for kommunen, er fordi dei får gunstigare arbeidstider.

Oddny Bjorland er klinikksjef på SUS, og seier det er ei utfordring å fylla jordmorstillingane. Foto: Svein Lunde / Svein Lunde

Trygt å føda

Avdelingsjordmora på SUS presiserer at det er trygt å føda.

– Me sørgar for at det er nok folk på jobb. Fødestua er ikkje i uforsvarleg drift, seier Kleppa.

Enn så lenge er løysninga fleire ekstravakter for dei som spring i gangane på føden.

– Me får gode tilbakemeldingar frå dei som har vore inne og fødd, avsluttar ho.