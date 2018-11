Kvinnelig barneskoleansatt siktet for voldtekt

Gutten var tidligere elev på barneskolen hvor kvinnen for tiden er ansatt.

Hun er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 299a som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

Straffelovens §299a Ekspandér faktaboks Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år.

Det var et familiemedlem av gutten som helt tilfeldig oppdaget at han hadde fått en rekke meldinger på mobilen med seksuelt ladet innhold.

Det viste seg at meldingene kom fra denne skoleansatte, og saken ble deretter politianmeldt av guttens foresatte.

Politiet ønsker ikke å kommentere

Kvinnen ble pågrepet 1. november og avhørt av politiet. Hun ble ikke fremstilt for varetektsfengsling og løslatt dagen etterpå i påvente av videre etterforskingsskritt.

– Vilkårene for varetektsfengsling ble ikke funnet å være til stede i saken. Politiet er tidlig i etterforskingen og kan ikke si mer om saken på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Etter at kvinnen ble siktet, har hun vært ute av jobben.

Under etterforskningen har det kommet fram opplysninger som tyder på at forholdet mellom læreren og gutten skal ha vart over tid.

Skoleledelsen informert

Gutten skal ved flere anledninger ha kommet på besøk hjem til henne, og de skal også ha dratt på turer sammen.

NRK har vært i kontakt med rektor på skolen som henviser videre til skolesjefen.

Skolesjefen i den aktuelle kommunen sier at de har blitt informert om siktelsen, men at de utover dette har fått få opplysninger av politiet.

– Vi har fått vite at en av våre ansatte er siktet for voldtekt, men må nå skaffe oss mer oversikt over situasjonen. Ledelsen på skolen har foreløpig ikke gått ut med informasjon til sine ansatte.