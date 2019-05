Kvinnelege politikarar får mest hets

Ordførar i Stavanger, Christine Sagen Helgø, seier det er helst kvinnelege politikarar som mottar grov hets når bompengar blir diskutert. – Me ser ikkje at mannlege politikarar blir utsett for det same. Eg fryktar dette går utover rekrutteringa, seier Helgø.