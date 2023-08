Kvinne tiltalt for å ha drept mann med kniv i Tysvær

En kvinne er tiltalt for å ha drept en mann med kniv i Tysvær i Rogaland i september i fjor.

Hendelsen skjedde i Tysvær lørdag 17. september i fjor i forbindelse med at fornærmede skulle hente sitt barn for samvær. Kvinnen skal ifølge tiltalen ha forsøkt å drepe mannen ved å stikke ham med kniv i hode- og halsregionen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er en konflikt mellom mor og far hvor mor ikke ønsker at far skal ha samvær med barnet. Det foreligger en rettslig avgjørelse på at far skal ha samvær, sier statsadvokat Folke Åmlid, som har tatt ut tiltalen, til avisen.

Bakgrunnen for konflikten er at tiltalte er overbevist om at fornærmede har forgrepet seg seksuelt på deres felles barn. Overgrepssaken ble imidlertid henlagt fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

Tiltalte satt fire uker i varetekt, og hun har erkjent de faktiske forholdene. Hun skal gjennom en full judisiell observasjon for å få undersøkt om hun er strafferettslig tilregnelig.

Tre dager er satt av til rettssaken, som starter i midten av september, skriver NTB.