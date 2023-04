– Jeg har bare lyst til å grine, sier Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen når hun får vite om avgjørelsen.

Hun var den som anmeldte saken til politiet.

– Min klient er veldig lei seg og innser at katteholdet gikk over styr, sier kvinnens forsvarer Ben Einar Grindheim.

Det var i august i fjor at dyrebeskyttelsen og Mattilsynet hentet ut 50 katter fra kvinnens hus på Karmøy.

Kun 15 overlevde.

De andre var enten allerede døde eller så syke at de måtte avlives.

Politiadvokat Øyvind Bore ved Sørvest politidistrikt. Foto: Politiet

Like etterpå satte politiet i gang etterforskning av saken og sa da at de så alvorlig på den.

Nå er saken avgjort.

– Det foreligger straffskyld, men saken er avgjort med en påtaleunnlatelse, sier politiadvokat Øyvind Bore.

Han vil ikke si hvorfor politiet kom til denne konklusjonen.

Påtaleunnlatelse Ekspandér faktaboks Påtaleunnlatelse, påtalemyndighetens unnlatelse av å reise tiltale for en straffbar handling. Når påtalemyndigheten finner at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og anser en person skyldig til straff, kan den likevel unnlate å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse. Dette er å anse som en strafferettslig reaksjon, og vil registreres i straffesaksregisteret. Kilde: SNL.

Katteeier tilsto alt

Kvinnas advokat, Ben Einar Grindheim, sier at det var flere forhold som avgjorde.

– Blant annet kom hun med en uforbeholden tilståelse overfor politiet. Hun har også vært med å oppklare saken. I tillegg har politiet konkludert med at en straff ville ha rammet kvinnen hardt av personlige grunner, forklarer Grindheim.

Advokat Ben Einar Grindheim. Foto: Olav Røli

Derfor har hun fått såkalt påtaleunnlatelse.

– Hun har fått en prøvetid på to år, sier Bore.

Advokat Grindheim sier kvinnen respekterer dette.

– Avgjørelsen vil ikke bli påklagd, sier han.

Mange av kattungene som overlevde var veldig syke. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Kan fortsatt ha to dyr

Mattilsynet har gitt kvinnen aktivitetsforbud når det gjelder dyrehold. Likevel får kvinnen fremdeles lov til å ha to katter.

– Dette for å begrense omfanget av dyreholdet, sier avdelingsdirektør Kristin Lervåg.

Avdelingsdirektør Kristin Lervåg i Mattilsynet, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Foto: Thomas Halleland / NRK

Det er også krav om at dyrene må kastreres og ID-merkes. Her kommer Mattilsynet til å følge opp med tilsyn.

– Får vi meldinger om at forholdene endrer seg. For eksempel at det er kommet flere katter, vil det følges opp, sier Lervåg.

Fra 1. januar 2022 fikk alle politidistrikt ekstra ressurser for å bekjempe dyrekriminalitet.

Det er de mest alvorlige sakene som ender hos politiet. Resten tar Mattilsynet seg av.

– Brudd på aktivitetsforbudet kan bli anmeldt og ende med straff, opplyser politiadvokat Bore.

Vurderer å klage

Regjeringen vil nå legge frem en stortingsmelding om dyrevelferd (ekstern lenke). I den forbindelse er det kommet inn flere innspill om å heve strafferammen i dyrevelferdsloven.

Blant annet vil Økokrim øke strafferammen til seks års fengsel.

Antall anmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven gikk opp med 58 prosent fra 2016 til 2021.

Men tall NRK har hentet inn fra Politidirektoratet viser nå at antall anmeldelser har gått ned fra 2021 til 2022.

I 2021 ble 538 saker anmeldt. I fjor var tallet 499.

Daglig leder Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen, avdeling Haugaland. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det føles som et slag i trynet for dyrevelferden når politiet gir påtaleunnlatelse i en så alvorlig sak som dette, sier Elisabeth Ellingsen.

Hun frykter for ringvirkningene.

– Det er ingen formildende omstendigheter for de stakkars dyrene som måtte lide her, sier Ellingsen.

Hun vurderer nå å klage på avgjørelsen til politiet.