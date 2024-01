Kvinne reddet etter at bil skled ut i vannet i Stavanger

En kvinne i 60-årene måtte hentes opp av sjøen ved Pyntesundet i Stavanger mandag morgen etter at bilen hennes skled på kaia og ut i sjøen.

Da politiet fikk en telefon om at en bil hadde havnet i sjøen tidlig mandag morgen, fortalte innringeren at han allerede hadde hentet opp en dame fra vannet.

Brannvesenet rykket også ut til stedet, og sjekket at det ikke var flere personer i bilen som lå i vannet. Bilen er hentet opp, og brannvesenet har sørget for at den glatte veien har blitt strødd.

