Kvinne påkjørt ved fergekai

En ung kvinne ble slått bevisstløs etter sammenstøt med et vogntog i natt. Kvinna, som er mannskap på ferjesambandet Mortavika – Arsvågen, ble truffet av et skilt bakerst på et vogntog, i det vogntoget kjørte i land på Bokn. Politiet har rutinemessig opprettet sak, men anser det hele som et uhell.