Kvinne med kniv sparket politifolk

Politiet fikk i natt melding om at en kvinne lå på bakken ved et busskur på Mariero i Stavanger. En patrulje kom i kontakt med kvinnen, som det viste seg var i besittelse av en kniv. Ifølge poltiet sparket hun tjenestepersonene flere ganger. Kvinnen blir anmeldt både for besittelse av kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Kvinnen, som er i slutten av 20-årene, ble senere overtatt av helsevesenet.