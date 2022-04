Kvinne lage i bakken

Politiet måtte legge en kvinne i 40 årene i bakken etter at hun hadde vært voldelig ved et utested like før klokken to natt til mandag.

Kvinnen ble bortvist fra sentrum, men kom tilbake til utestedet.

Kvinnen ble satt i arresten etter at hun hadde spyttet etter politiet.