Kvinne har blitt historisk i Egersund

For første gong har ei kvinne fått plass i eit styre i Menigheten Samfundet i Egersund, skriv Dalane Tidende. Styreplassar var reserverte for menn i Frimenigheten Samfundet inntil i 2017. Nå er Reidun Marie Andersen blitt historisk, etter at ho har fått plass i styret til den private grunnskulen til menigheten.