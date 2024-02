Kvinne frikjent for å ha vasket frakk etter drap

Retten mener kvinnen visste hva hun gjorde da hun vasket frakken. Men på det tidspunktet hadde hun lov til å fjerne bevis, skriver Stavanger Aftenblad.

En 42 år gammel mann ble funnet drept i en leilighet i Løvdahls gate på Vestre Platå i Stavanger i November 2022.

En mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Det er denne kvinnen som vasket frakken etter drapet.

Retten legger i dommen til grunn at hun forsto at det hadde skjedd et lovbrudd i leiligheten. Hun hørte blant annet skudd og at den nå avdøde mannen ropte «au».

Tingretten mener også at kvinnen må ha visst at klesvasken mest sannsynlig ville ødelegge spor.

Likevel blir hun ikke straffet.

Grunnen var paragraf 160, der det heter at man ikke kan straffes for å prøve å unngå straff, skriver avisa.