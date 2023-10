Kvinne frå Tysvær stakk eksmannen med to knivar

Ei kvinne i 40-åra frå Tysvær er dømt for drapsforsøk på eksmannen. Drapsforsøket skjedde i september i fjor då mannen var innom ekskona for å hente eit felles barn. Kvinna stakk mannen gjennom eit ope vindauga i bilen fleire gonger i armen, overkroppen og beina med ein tollekniv og ein isolasjonskniv, skriv Haugesunds avis.

Dommaren skriv at knivstikkinga var potensielt dødeleg, men at mannen overlevde fordi han klarte å verje seg med hendene og ved å flykte frå staden, i tillegg til at han fekk rask medisinsk hjelp for å stoppe blodtapet.

Kvinna blei dømt til fengsel i 5 år og fem månader. Ho må også betale 30.000 kroner i erstatning for skadane bilen til mannen fekk, og 180.000 kroner i oppreisingserstatning.

Kvinna har anka dommen i Haugaland og Sunnhordland tingrett.