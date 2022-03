Kvinne anmeldt for brot på våpenlova

Politiet i Time kommune anmelder ei kvinne på 22 år, etter at ho og ein mann blei stoppa av ei politipatrulje i Orrevegen i natt.

Kvinna hadde kniv og ammunisjon på seg i tillegg til verktøy og nokre gjenstandar ho ikkje kunne gjera greie for. Ho blei anmeldt for brot på våpenlova og for heleri.