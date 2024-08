– Ja, jeg er forberedt på at utfallet denne gangen kan være ubetinget fengselsstraff, sier kvinnen til NRK.

– Er det du driver med verd å gå i fengsel for?

– Jeg føler ikke at jeg har noe valg. Samtidig er det helt unødvendig av samfunnet å måtte bruke ressurser på å etterforske meg når jeg bare benytter min rett til å ytre meg. Ytringsfriheten er under press, mener hun.

– Men du har allerede blitt dømt?

– Ja, det viser bare at ytringsfrihet er et tøyelig begrep.

21-åringen ser på seg selv som en aktivist og menneskerettighetsforkjemper, som vil dokumentere det hun mener er kritikkverdige handlinger fra barnevernets side.

Bakgrunnen er hennes egne erfaringer med barnevernet tidlig i tenårene, opplevelser hun betegner som sterkt traumatiserende.

Barnevernet fikk kritikk

– Faren min ble beskyldt for vold og seksuelle overgrep mot meg og brødrene mine, noe som ikke stemte. Men jeg ble flyttet til beredskapshjem, fosterhjem et annet sted i landet, og på institusjon. Alt mot min vilje, sier hun.

Straffesaken mot faren ble seinere henlagt av politiet, etter at hun ble akuttplassert. Barnevernet ble kritisert av tilsynsmyndighetene for måten de håndterte saken hennes på.

Hun mener selv å ha blitt traumatisert av den behandlingen hun fikk av barnevernet. Tilsynsmyndigheter har seinere gitt henne medhold for håndteringen av saken hennes. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I dag bor hun hos faren sin et sted i Rogaland.

Kvinnen er blant annet tiltalt for å ha vært med på planleggingen og organiseringen da en yngre jente klarte å rømme fra en avlastningsbolig i Rogaland.

Hun mente da at jenta befant seg der som følge av et ulovlig vedtak fra barnevernet. Torsdag starter rettsaken mot kvinnen i Sør-Rogaland tingrett.

Politiet: – Alvorlige saker

Hun er også tiltalt for en påstand på Facebook om at en navngitt ansatt i barnevernet skal ha begått grov tjenesteforsømmelse.

Som en del av tiltalen er dessuten en Facebook-posting med navnet på en barnevernsansatt som 21-åringen mener skal ha begått lovbrudd.

Videre er hun også tiltalt for å ha identifisert en advokat som tidligere er dømt for seksuell omgang med mindreårige.

21-åringen sier hun ønsket å varsle og gjøre folk oppmerksomme på denne advokaten, og at de selv må avgjøre om vedkommende skal representere dem i deres egen sak.

Påtalemyndigheten mener alt dette er brudd på følgende paragraf i straffeloven:

Straffelovens §266 «For ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred»

– Etter vårt syn er dette alvorlige saker, ikke minst med tanke på hvor mange som følger henne på sosiale medier, sier politiadvokat Ingvild Anfinsen Sandal i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å gi flere kommentarer før rettssaken. Ifølge Anfinsen Sandal vil deler av saken trolig gå for lukkede dører.

Politiadvokat Ingvild Anfinsen Sandal i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Privat

Ble dømt i februar

I februar i år ble kvinnen dømt til 30 dagers betinget fengsel i Gulating lagmannsrett for å ha publisert lignende innlegg om navngitte personer på sosiale medier, blant annet på YouTube og Facebook. Den ene gruppa hun publiserte i, hadde 24.000 medlemmer.

Retten pekte på at barnevernsansatte utfører et viktig oppdrag for samfunnet, og at de ansatte i barnevernstjenesten har et særlig behov for vern mot det hun ble dømt for.

Etter dommen var det flere fagorganisasjoner innen barnevernet som uttrykte lettelse over at hun ble dømt.

Har du fått med deg Brennpunkt-serien Instukids på NRK TV? Her forteller barn og unge om kort vei til piller og sprøyter på norske barnevernsinstitusjoner. Du trenger javascript for å se video. Har du fått med deg Brennpunkt-serien Instukids på NRK TV? Her forteller barn og unge om kort vei til piller og sprøyter på norske barnevernsinstitusjoner.

– Innenfor ytringsfriheten

21-åringen sier til NRK at hun i løpet av ett år kanskje får flere titalls henvendelser fra barn som forteller at de har problemer med barnevernet. I gjennomsnitt setter hun seg inn en ny sak hver uke.

– Mange av de som kontakter meg er plassert på institusjon, og de blir ødelagt psykisk. Jeg føler ikke at jeg har noe valg når jeg publiserer historier om dem offentlig. Jeg klarer ikke å sitte stille å se på den uretten som barnevernsansatte begår, sier aktivisten.

– Du kritiserer enkeltpersoner som har en rolle i barnevernet og identifiserer dem med navn. Forstår du at de opplever dette som belastende?

– Jeg vet at de føler dette støtende, men jeg går aldri inn på privatlivet deres. Jeg kritiserer forhold de har gjort i jobben sin, og derfor mener jeg dette er systemkritikk. Dessuten truer jeg aldri noen, bemerker hun.

Politikerne er rystet etter NRK-avsløringer om barnevernsbarn. Les hva de svarer her.

– Kan ikke ta ansvar for andre

21-åringen erkjenner at det kan være et problem at folk som følger henne på sosiale medier går lengre enn henne selv i kommentarfeltet. Hun innrømmer også at hun ikke har kapasitet til å redigere alt.

– Jeg mener folk må ta ansvar selv for det de skriver. Jeg kan bare stå for det jeg selv skriver og publiserer, mener hun.

Advokat Maria Strømmen Lile, kvinnens forsvarer, mener at realiteten i lagmannsrettens dom er at saklig kritikk av barnevernsansattes jobb knebles.

– Min klient kommer ikke med trusler, men kritiserer ansatte i barnevernet fordi hun mener de ikke gjør jobben sin. Dette har hun ikke fått domstolen med på, sier Strømmen Lile.

Vil ta saken til Strasbourg

Advokaten mener at det finnes flere saker i personvernnemnda som har tillatt denne typen kritikk mot andre yrkesgrupper som advokater og dommere, samt mot fosterforeldre.

– Vi kommer til å gå til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg med den rettskraftige dommen fra lagmannsretten som Høyesterett ikke ville slippe inn. Jeg mener at det min klient publiserer er innenfor rammene for ytringsfriheten, sier Strømmen Lile.

Den tiltalte 21-åringen erkjenner overfor NRK at hun ønsker å fortsette aktivistvirksomheten sin, selv om hun nå skulle bli dømt på nytt.

– Men det kan godt være at jeg blir nødt til å endre virkemiddelbruken noe ved at jeg i større grad enn før må anonymisere de jeg skriver om. Men da sier jeg samtidig at staten er med på å kneble ytringsfriheten min, mener hun.