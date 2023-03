Kverneland eksporterer til Russland

Kverneland Group tar opp igjen eksport til Russland av landbruksutstyr. Blant leveransene vil det være ploger fra fabrikken på Øksnevad i Klepp, bekrefter selskapet til Stavanger Aftenblad.

– I utgangspunktet er det snakk om begrenset eksport av noen utvalgte produkter i løpet av første halvår. Bakgrunnen for dette er at vi har studert sanksjonsregimet, i tillegg til de tydelige signalene som har kommet om å fortsette produksjonen av mat, sier konserndirektør for salg og marked i Kverneland Group, Arild Gjerde, til avisen.

NRK har tidligere omtalt fabrikken og deres koblinger til Russland og Ukraina.