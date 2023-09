– Her synes jeg alt er absolutt riv ruskende jævla galt.

Det skriver rogalendingen Maciek Ofstad i et innlegg på Instagram på lørdag.

Mandag 4. september ble han utsatt for blind vold i Åkebergveien i Oslo. Ofstad skriver i innlegget at han ble meid ned i bakken av en mann i slutten av 20-årene som var på joggetur.

– Jeg var livredd, lamslått, og nå lå jeg og fikk megajuling av en voksen, sterk, og sterkt rusa jogger i Åkebergveien, midt på lyse dagen, skriver han.

Ofstad ringte til 112, og en patruljebil kom til stedet kort tid etter hendelsen.

Maciek Ofstad er gitarist i rockebandet Kvelertak. Foto: Nima Taheri / NRK

– Slått ned, og rasisme

Ifølge Instagram-meldingen hjelper han politiet med å få tak i gjerningspersonen, men i sammenheng med pågripelsen skjer det noe som Ofstad opplever som rasisme fra politiet.

– Politibetjenten kommer bort til meg etter de har fått han i bilen og sier «Hvis du ljuger til meg nå, så er du i STOR trøbbel» med en aggressiv og truende tone.

Ofstad skriver videre at politibetjenten skal ha blitt oppgitt når han fortalte at namnet hans var Maciek.

– Slått ned, og rasisme, slår han fast.

I en e-post til NRK avviser politiet rasismeanklagene.

– Politiet på stedet som håndterte situasjonen sier de overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen fra fornærmede av det som ble sagt i den korte samtalen, verken ordene, formen eller hentydninger til rasisme, skriver pressesjef ved Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal.

Videre opplyser de om at de oppfordret Ofstad å anmelde voldshendelsen.

NRK har vært i kontakt med manageren til Maciek Ofstad, Kim Paulsen, som sier at Ofstad ikke vil kommentere saken ytterligere enn det som allerede er gjort på Instagram.

Her er han også kritisk til at saken ble henlagt etter kort tid, selv om de hadde tatt mannen som ifølge Ofstad hadde utøvd blind vold.

Klager på vedtaket

Han retter et spørsmål til Emilie Enger Mehl og politiet.

– Skjer ting som dette fordi du ikke gir nok ressurser til Benedicte Bjørnland til å sette politiet i stand til å løse en så åpenbar sak? En sak hvor jeg selv har pekt ut gjerningsmannen minutter etter han deisa meg på trynet og rett ned i asfalten?

Justisminister Emilie Enger Mehl sier til VG at hun ikke kan gå inn i enkeltsaker, men forstår at det virker provoserende ut fra Kvelertak-gitaristens gjengivelse av det som har skjedd. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiinspektør Henriette Taxt Røstadli skriver til NRK at de forstår at Ofstad reagerer på henleggelsen:

– Saken ble henlagt etter bevisets stilling på grunn av bevismessig tvil omkring de subjektive straffbarhetsvilkår, nemlig om siktede innehar den nødvendig grad av skyldevne. Det er foretatt en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede i saken. Konklusjonen var her at det foreligger tvil om siktede var i en psykisk tilstand som medfører utilregnelighet. For å avklare dette fullstendig må en full judisiell undersøkelse til, skriver hun.

Ofstad har klaget på vedtaket om henleggelse.

– Dersom henleggelsen formelt påklages, vil den bli oversendt Oslo statsadvokatembeter for klagebehandling, opplyser Taxt Røstadli.

Forstår det virker provoserende

Til VG har også justisminister Emilie Enger Mehl kommentert kritikken som rettes mot henne i Instagram-innlegget:

– Det Ofstad beskriver gjør inntrykk. Vold er aldri greit, og jeg forstår at det virker provoserende ut fra hans gjengivelse av det som har skjedd. Dessverre kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker. Jeg kjenner derfor ikke politiets vurderinger eller oppfatning av hendelsen, eller hva som ligger bak henleggelsen, men har ennå ikke fått svar, sier justisminister Emilie Enger Mehl til VG.