Kveldskontroll av kjøretøy

Ni biler og vogntog fikk kjøreforbud etter en kontroll på Krossmoen fredag kveld. Statens vegvesen sjekket blant annet teknisk tilstand, hviletid, vekt og sikring av last. En sjåfør er anmeldt på grunn av usikret last. To kjøretøy måtte sikre lasten før de kunne kjøre videre.