Kvadsheim (Sp) sikrer flertall for å utsette brannstasjon i Lervig

– Jeg har bestemt meg for å støtte dem som ikke ønsker å plassere stasjonen i Lervig her og nå, sier Bjarne Kvadsheim (Sp) til NRK.

Vi møter lokalpolitikeren utenfor bystyresalen på Stavanger rådhus. Flere beboere fra Østre bydel har møtt opp med plakater foran mandagens bystyremøte: De ønsker absolutt ikke ny brannstasjon i nabolaget.

På vippen

Fra før er det kjent at 33 av medlemmene i bystyret støtter beboerne mens 33 ønsker å vedta bygging av ny stasjon ved bukta i Lervig.

Kvadsheim sikrer nå flertall for dem som vil utsette.

Bjarne Kvadsheim (Sp) Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Denne stasjonen skal stå i så mange år i ettertid, at nå må vi bare ta den tiden vi trenger og utrede dette skikkelig. Det er mye bedre at vi bruker ett år ekstra nå enn at vi angrer på et vedtak når vedtaket er gjort, sier han.

1200 underskrifter

Ifølge beboer Ketil Arnstad er det samlet inn cirka 1200 underskrifter mot brannstasjon i Lervig.

Ketil Arnstad Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi er ikke imot brannstasjon i byen, men vi er imot ny stasjon i Lervig-bukta. For at den vil ødelegge parkområdet vårt, og den vil ødelegge den sammenhengende promenaden fra Godalen til sentrum, sier han.

Kvadsheim vil nå gå inn for å utrede tre mulige plasseringer i tillegg til Lervig: Haugesundsgata, Lagårdsveien og Fiskepiren.

Arnstad påpeker at Storhaug har lite grøntområder fra før av.

– Vi ønsker den fine parken som er tegnet inn så fort så mulig, for vi trenger områdene ut mot sjøen hvor vi kan ha med barn og barnebarn og oss selv ut på tur, sier han.