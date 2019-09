Kutter i ordførerlønnen i Stavanger

– Det er ikke all verdens penger den ene lønnen, men det handler om signaleffekten, sier Kristjánsson.

Partiet Rødt hadde som valgkampløfte å få ned lønnen på ordfører og varaordfører. Partiet gjorde et godt valg og er med i konstellasjonen som skal styre byen de neste årene med Ap, SV, MDG, FNB og Sp. Rødt har fått gjennom lønnskuttet i forhandlingene, og ordfører og varaordføreren vil derfor gå ned i lønn med 100.000 kroner.

– Det gjelder å gå foran og vise at man sparer penger også med dem som styrer kommunen, sier Kristjánsson.

Kun Oslo hadde høyere

I fjor var det kun ordføreren i Oslo som hadde høyere lønn enn ordføreren i Stavanger når man ser på lønnen til ordførerne i de største byene. Dette tjente ordførerne i de fem største byene:

Oslo: 1.365.000 kroner

Bergen: 1.059.895 kroner

Trondheim: 1.097.084 kroner

Stavanger: 1.237.800 kroner

Kristiansand: 1.232.080 kroner

En ringerunde fra NRK til de andre store byene, viser at ordførerlønnen ikke har vært i fokus der. Avtroppende ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø (H), sier hun er glad for den lønna hun har hatt.

– Lønna har vært veldig god, men man må huske på at det å være ordfører er en veldig krevende oppgave, sier hun.

Til sammenligning: en statsråd tjener i 2019 drøyt 1,4 millioner kroner, mens statsminister Erna Solberg (H) har drøyt 1,7 millioner kroner i lønn.

– Symbolvedtak

Ifølge en oversikt Nettavisen hadde i 2018 var det ordføreren i Ullensaker kommune som hadde høyest lønn med drøyt 1,4 millioner kroner. Oslo og Stavanger fulgte som nummer to og tre på listen. Lavest hadde ordføreren i Volda med drøyt 450.000 kroner.

Rødt-politiker Kristjánsson i Stavanger erkjenner at lønnskuttet til ordfører og varaordfører er et symbolvedtak og ikke noe som vil ha stor betydning for kommuneøkonomien.

– Men det er et viktig symbolvedtak. Dette er et ganske historisk vedtak. Tradisjonen har vært at politikerlønningene har økt og økt og avstanden til vanlige kommuneansatte har blitt større. Vi i det nye flertallet i Stavanger setter de vanlige kommuneansatte fremst, sier han.

– Man kan ikke si at ordfører gjør tre ganger bedre jobb enn en som jobber i barnehage eller sykehjem.