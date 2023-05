Kuttar i gratistid på Kiss & Fly

Gratisparkeringstida på kiss and fly-området på Sola flyplass blir kraftig redusert når det nye parkeringshuset opnar den 15. juni, skriv Aftenbladet. I dag er det gratisparkering i 20 minutt. Det blir redusert til sju minutt, seier flyplassjef Anette Sigmundstad, som seier dei gjer denne endringa for å hindre at bilførarar blir ståande og vente i lang tid inne på kiss and fly-området.