Kutt i utslippene

Stavanger kommune vil bli en av de første klimanøytrale byene i Europa. For å regnes som klimanøytral, må utslippene ikke overstige det naturen og teknologiske løsninger klarer å ta opp. Et krav fra EU er at byene må kutte minimum 80 prosent av egne utslipp innen 2030, og det samsvarer med Stavanger kommunes egne vedtak, heter det i en pressemelding.