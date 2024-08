– Jeg har bestemt meg for å ikke stille til disposisjon i denne omgang, fordi jeg trenger en fleksibilitet som en stortingsplass ikke kan gi meg, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til NRK.

Kunnskapsministeren har holdt kortene tett til brystet når det gjelder hennes politiske ambisjoner.

Men nå er bobla sprukket. Nessa Nordtun går ikke for stortingsplass.

– Dette er en avgjørelse jeg og min familie har brukt mange måneder på. Det er vanskelig, men jeg er motivert til å fortsette i nasjonal politikk og håper jeg får muligheten til det, sier hun.

Hun legger likevel vekt på at hun ønsker å fortsette som kunnskapsminister.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å fortsette i regjering. Jeg har mye ugjort på kunnskapsfeltet.

I oktober i fjor ble det presentert syv nye statsråder. Blant dem Kari Nessa Nordtun. Foto: Alf Simensen / Nrk

Hektisk hverdagsliv

– Akkurat nå har jeg tre små gutter, og det krever en fleksibilitet i arbeidssituasjonen. Det gir den jobben jeg har nå.

Som stortingsrepresentant er du bundet til fire år i jobben.

– Hvis det oppstår uforutsette situasjoner i livet, kan man ikke bryte med den fireårsperioden. Det er hovedbegrunnelsen for at jeg velger å ikke stille til disposisjon til stortingsplass.

– Må tilrettelegge for familielivet

– Jeg synes det er synd, men det er ikke så overraskende. Hun har en familiesituasjon alle har visst om, sier leder for nominasjonskomiteen i Rogaland Ap, Arne Buchholdt Espedal.

Han mener dette er tilfellet for mange i politikken.

Leder for nominasjonskomiteen i Rogaland Ap, Arne Buchholdt Espedal. Foto: Arbeiderpartiet

– Mange, fra flere partier, takker nei når de har småbarnsfamilie. Vi må se på hva som gjør at vi ikke kan legge til rette for at folk med barn kan være med i politikken.

Han er likevel ikke bekymret for en ny stortingskandidat.

– Vi har heldigvis mange dyktige folk i Rogaland Ap. Lista med forslag til folk er betydelig lengre enn det er plasser på Stortinget.

– Mulig ny statsminister

Rogaland Arbeiderpartis tre nåværende stortingsrepresentanter blir heller ikke å se på nominasjonslistene neste høst.

Tidligere i år ble det kjent at Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg og Tove Elise Madland ikke vil fortsette på Stortinget i 2025.

Tvedt Solberg la ikke skjul på at han mener Arbeiderpartiet har behov for fornyelse, og skrøt av Nessa Nordtun etter stor suksess som lokalpolitiker.

Og ifølge Stavanger Aftenblad ble Nessa Nordtun innstilt som hovedkandidat etter medlemsmøtet i Stavanger Ap, selv om det ikke var klarert med henne selv om at dette var ønske.

I tillegg pekte partiveteran Thorbjørn Berntsen i fjor på Nessa Nordtun som en mulig framtidig statsminister, skriver TV2.

Nessa Nordtun synes det er hyggelig at hun får tillit fra kolleger.

– Jeg er utrolig glad for all støtte og de fine kommentarene. Valget har ikke vært enkelt, men de kan være trygge på at jeg skal fortsette å kjempe for skoler og barnehager, sier hun.

Spekulasjoner

Den blå byen Stavanger fikk en rød ordfører med Kari Nessa Nordtun i 2019. Men selv ikke gratis buss kunne ikke redde Nordtun til gjenvalget i fjor.

Selv med flest stemmer hadde Høyres Sissel Knutsen Hegdal støtte fra 34 representanter, og fikk dermed flertallet i kommunestyret bak seg,

Høyres Sissel Knutsen Hegdal vant duellen om Stavanger etter valget i fjor høst. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kort tid etter Nessa Nordtun ga fra seg ordførerkjedet kom spekulasjonene om statsrådsjobb, og ikke lenge etter ble det kjent at hun ble regjeringens nye kunnskapsminister.