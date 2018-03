Professor Nils Rune Langeland fikk i november sparken ved Universitet i Stavanger. I et møte den 24. november fant styrets ansettelsesutvalg ved UiS at det var grunnlag for avskjed av professoren.

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som nå har behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.

– Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen til universitetets nettside.

Professor Nils Rune Langeland klagde UiS sitt vedtak til Kunnskapsdepartementet, men fikk ikke medhold i sin klage. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Boyesen har foreløpig ikke bevart NRKs henvendelser.

Fikk vedtaket i dag

Nils Rune Langelands advokat ønsker foreløpig ikke å kommentere Kunnskapsdepartementets avgjørelse.

– Vi fikk vedtaket i dag, og har ikke fått sett skikkelig på det. Derfor ønsker jeg ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken, sier Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld til NRK.

Kun tre ganger på 189 år har universiteter tidligere avskjediget en professor.

– Det er veldig spesielt og krever svært mye, har advokat Vidar Strømme tidligere uttalt til NRK.

Det var Påhøyden.no som først omtalte Kunnskapsdepartementets avgjørelse.

Sendte seksuelle meldinger

Vedtaket i Kunnskapsdepartementet kan ikke påklages. Brygfjeld har tidligere uttalt at de ikke mener det foreligger grunn for avskjed og varsler rettssak.

– Professor Langeland er veldig skuffet over konklusjonen i møtet. Vi er veldig uenig i at det er grunnlag for avskjed. Vi har notert oss at det er dissens i ansettelsesutvalget, sa Langelands advokat til NRK da UiS fattet sitt vedtak i november.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Nils Rune Langeland, uten hell.

I sommer ble det kjent at Langeland hadde sendt grove seksuelle meldinger til flere kvinnelige studenter.

Disse meldingene skal imidlertid bare være en del av avskjedigelsen. Det skal også ha vært interne forhold som bidro til avgjørelsen. Dette har også hans advokat bekreftet.

Les begrunnelsen fra Universitetet i Stavanger i faktaboksen under: