Konkurransetilsynet har bøtelagt dagligvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen med til sammen 4,9 milliarder kroner for å ha drevet med ulovlig prissamarbeid ved å bruke prisjegere.

– Dette er et alvorlig lovbrudd, noe som speiler størrelsen til gebyret, sa konkurransedirektør Tina Søreide under en pressekonferanse onsdag.

Hos kundene er det ingen tvil om at det har skjedd et samarbeid.

– Litt skummelt

Bibbi Sjølstad handler på Rema 1000 i Kristiansund. Hun liker ikke tanken på at butikk-kjedene har ført kundene bak lyset.

– Det synes jeg nesten høres litt skummelt ut. Det er ikke så lett å følge med på dette her. Jeg føler jo at vi blir litt lurt, sier Sjølstad.

– Synes du det er godt at noen følger med for deg?

– Jeg er veldig glad for det, og at vi får informasjon om det som skjer. Akkurat prissamarbeid kan man jo ikke følge med på selv.

Trine Borøchstein er enig i at det er vanskelig å følge med på prisene. Hun tror at prissamarbeidet er noe forbrukerne ikke tenker så mye over.

Trine Borøchstein tror at forbrukere flest ikke tenker over prissamarbeidet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg prøver å følge med litt med på priser og handle der det er tilbud. Men det som skjer over hodet på oss det må jeg innrømme at jeg ikke tenker så mye over, så det er bra de blir tatt, sier Trine Borøchstein til NRK.

– Ingen tvil om samarbeid

Andre Sperlin mener det var helt riktig at kjedene får gebyret. Han har ikke tro på at det prissamarbeidet var gunstig for forbrukerne.

Andre Sperlin er klar i sin tale. Han synes det er viktig med en slik reaksjon som har kommet nå. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Det er vel på sin plass at de får en sånn reaksjon. For sånn som de holder på, så er jo ikke det gunstig for oss forbrukere, sier Sperlin.

Hva syns du om bruken av prisjegere, da?

– Så lenge de ikke kommer helt oss forbrukerne til gode, og det er bare de på toppen som sitter og tjener mer, så syns jeg ikke det er greit. Så er det nok på sin plass.

Erik Botner Pedersen mener at gebyret var svært lite overraskende. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Erik Botner Pedersen fra Oslo har nettopp handlet noe småting på butikken. Gebyret kom ikke overraskende på han.

– Det er veldig greit at de får såpass mye. Det er ikke noe tvil om at de samarbeider. Det har vel de fleste visst hele tiden.