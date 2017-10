Kun ett av fem barn får bade gratis

​Én gang i uken går 5-åringene i Barnehagen Tasta i Stavanger for å svømme. Det er det færreste som kan svømme på ordentlig. Målet er at de skal bli trygge i vann.

TØRRTRENER: Linus (5) viser hvordan han må bevege armene når han skal svømme. Foto: Marte Skodje / NRK

– Utfordringen for mange er å tørre og dykke under. Men, de lærer veldig fort, sier Monika Martinsen, som er svømmeskoleansvarlig i Stavanger Svømme Club.

Rift om plassene

Før ble ikke plassene fylt opp, nå er etterspørselen større enn tilbudet. Og hvor du bor i landet påvirker sjansen for at ditt barn får bade eller ikke.

– Nå har vi ventelister for det er så mange barnehager som ønsker å bli med, men vi har dessverre ikke plass til alle, sier Martinsen.

TILVENNING: Målet er å få barn til å bli trygge i vann. Foto: Marte Skodje / NRK

SVØMMESKOLEANSVARLIG: Monika Martinsen, Stavanger Svømme Club. Foto: Marte Skodje / NRK

Kriteriene for tildeling av bassengpenger til det enkelte fylke baserer seg på tre faktorer: Antall barn 4–6 år i barnehage, antall minoritetsspråklige barn 4–6 år i barnehage og innvandrerbefolkning 0–5 år. Bakgrunnen for dette er Stortingets begrunnelse for opprettelsen av ordningen.

Sånn som ordningen er nå er det barn i Oslo og Akershus som har størst sjanse til å bli tildelt bassengtid. Ett av tre barn som får bade gratis bor i disse to fylkene.

Store forskjeller

Ungene i Tjodmarka barnehage i Stavanger er bandt de mange som ikke får bade. Og Ragnhild Tjelsen Wiig, som er daglig leder i barnehagen, syns fordelingen av midler er skjev.

– Vi har et stort behov for bassengtid. Ikke bare fordi det er gøy, men fordi det faktisk er viktig for barn å oppleve trygghet i vann, sier Tjelsen Wiig.

STÅR I KØ: Barna i Tjodmarka barnehage er bandt de mange som ikke får bassengtid. Foto: Marte SKodje / NRK

– Hvis en av de tre plassene går til barn i Oslo, så er det skjevt uansett hvordan en velger å se på det, sier Tjelsen Wiig.

IKKE FORNØYD: Ragnhild Tjelsen Wiig er daglig leder Tjodmarka barnehage i Stavanger. Foto: Marte Skodje / NRK

Vil utvide tilbudet

– Jeg forstår at alle ønsker bevilgninger til dette, men vi prioriterer per barn, og det betyr at det er de største fylkene som får mest penger.

Det sier Henrik Asheim som er konstituert Kunnskapsminister (H).

– Det viktigste er at vi nå sørger for at dette setter seg og at barn får denne undervisningen. Jeg mener vi bør videreføre denne satsingen, sier Asheim.

Gratis svømmeopplæring i barnehagen ble innført, etter initiativ fra Abid Raja og Venstre. De siste tre årene har til sammen 40.000 barn fått svømmeundervisning.

Nå vil partiet utvide tilbudet til å gjelde samtlige 5-åringer, uavhengig av bosted og minoritetsbakgrunn.

STARTET SVØMMEPROSJEKTET: Abid Raja, stortingsrepresentant (V). Foto: Terje Haukenes / NRK

– Alle barn skal få denne muligheten, sier Raja.

I Norge går det i dag pluss minus 60.000 barn på hvert trinn i barnehagen. Om alle femåringer skal få gratis svømmeopplæring må budsjettet øke fra 35–105 millioner kroner.

– Det mangler 70 millioner kroner, og det er en prioritering jeg er villig til å gjøre i årets statsbudsjett, sier Raja.