Takk for henvendelsen.

Helsedirektoratet har forståelse for at COVD-19 forårsaker problemer og forsinkelser.

Transcriptet som skal sendes oss må være arkiverbart. Transcript som sendes via linker og åpnes med kode har vist seg å ikke kunne arkiveres, de har ofte lesetilgang i begrenset tid. Det er grunnen til at vi ber om transcript på papir. Via e-post er problematisk pga. personopplysninger i transcriptet.

Du kan få forlenget frist pga. covid-19 situasjonen.