Bitcoin stuper: – Den første finanskrisen i kryptosektoren

Kryptovalutaen Bitcoin har falt kraftig de siste dagene. Torsdag var den på sitt laveste nivå på halvannet år.

Så langt i år har verdien på bitcoin nesten halvert seg.

Kryptovaluta Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK Ekspandér faktaboks Kryptovaluta finst berre på dataserverar

Du kan kjøpe valutaen på internett og då får du verdien i form av ein kode

Bruken av valutaen går direkte frå person til person, utan mellomledd som til dømes ein bank

Den første og mest kjende kryptovalutaen er Bitcoin

Gjennom datanettverk blir betaling utført med kryptovaluta

Valutaen bruker kryptografi – blant anna for å overføre sikre pengeoverføringar

Å lage fleire «mynter» blir kalla mining

Å vinne ut kryptovaluta krev enorme mengder datakraft, for utrekningane og reknestykka som utførast, er ekstremt kompliserte

Med ein vanleg heime-PC, ville det tatt millionar av år å vinne ut éin enkelt bitcoin

Økonomar spådde at utvinning av Bitcoin ville utgjere ein halv prosent av den totale energibruken i verda i 2018

Valutaene har ingen sentralbank i ryggen, og ingen har monopol på å lage nye «mynter»

– Det er egentlig ganske klart hva det kommer av, sier Torbjørn Bull Jenssen.

Han skrev en masteroppgave om Bitcoin tilbake i 2014, er sjef i kryptoselskapet Arcane Crypto og det man må kunne kalle en ekspert på feltet.

– Det er to store, men egentlig flere, aktører som er i ferd med å gå over ende. Det er en kryptovalutabank som heter Celsius og et svært fond som heter Three Arrows Capital.

Jenssen forklarer at disse aktørene har hatt høy belåning. Så har prisen på ulike kryptovalutaer falt på grunn av rentehevinger, blant annet i USA der de sjokkerte med en tredobling av renten.

– Det har igangsatt den første finanskrisen i kryptosektoren, sier Jenssen.

Jenssen er blant de største ekspertene på kryptovaluta i Norge. Han sier bitcoinfinanskrisen er helt etter læreboken for hvordan en «vanlig» finanskrise ser ut. Foto: Arcane Crypto / Arcane Crypto

En lek med penger

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) betegner bitcoin som en lek med penger.

– Kryptovaluta er veldig komplisert og spekulativt. Jeg har forsøkt å forstå meg på det, men har i grunnen gitt opp. Jeg tror ikke det er bærekraftig i vid forstand.

Andreassen har ikke troen på krypto i det hele tatt, heller ikke giganten Bitcoin. Foto: NHH

Andreassen mener folk må bli klar over hvor risikofylt det er å investere i kryptovaluta som bitcoin.

– Du kan våkne som millionær og legge deg som fattiglus. Hvis du har råd til å sette fyr på penger, så må du gjerne gjøre det og ha det hyggelig med det. Men her er det altså betydelig risiko, sier han.

Les også: Situasjonen i Ukraina kan ramme sparepengane dine: – Er du usikker i dag berre tek du ut pengane

– Jeg ville aldri investert i det

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB er i utgangspunktet også skeptisk til bitcoin som investering.

– Jeg har alltid sagt at man skal være obs på kryptovaluta. Det er risikabelt å gå inn i noe som ikke er håndfast, sier hun.

Hun tror Bitcoin fenget mange i starten, fordi det var nytt og «alle» snakket om det. Og noen fikk ekstremt god avkastning.

– Krypto seiler sin egen sjø. Folk må ta egne vurderinger, men jeg ville holdt meg langt unna. Jeg ville aldri investert i det selv, sier Sandmæl. Foto: Stig Fiksdal / DnB

Men ifølge Sandmæl har det med årene blitt tydelig at verdien på kryptovaluta svinger veldig.

– Skal man satse penger, må man vite om risikoen. Og overhodet ikke dytte alle sparepengene sine inn i det. Krypto er ikke en spareform.

– Dette er en nyttig påminnelse om den iboende usikkerheten til hvor mye kryptovaluta er verdt. Skal man investere i det, må man også forholde seg til de veldig store svingningene, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Kyrre Knudsener sjeføkonom. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han mener det er lav rente og mye kapital som har ført til at folk har vært på søken etter nye investeringsmuligheter. Da har flere landet på kryptovaluta.

– Men nå stiger renta og det har vært en uro i markedene. Det er en innebygd usikkerhet knyttet til hva prisene på Bitcoin skal være, sier Knudsen.

Er en stupende verdi et symptom på store problemer, eller en gyllen mulighet til å investere? Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

En mulighet

Men Jenssen deler ikke de tradisjonelle bankene sitt syn på motbøren Bitcoin nå opplever.

Han tror denne finanskrisen blir dypt problematisk for mindre og nyere valutaer, men at det ikke vil spille noen rolle for Bitcoin i det lange løp.

– Det gjør at den markedsfrykten man ser nå, kan være en interessant mulighet.

– Så det kan godt hende at Bitcoin kommer til å falle videre. Men ser man lenger på dette her, så er det ingen svakheter ved Bitcoin som har ledet til dette fallet. Den frykten man har i markedet i dag, kommer ikke til å henge igjen om fem år, sier Jenssen.

Han advarer investorer om å tro at man nå har truffet bunnen og å kjøpe masse kryptovaluta i kveld. Men likevel sier han at man bør begynne så smått nå.

– Personlig har jeg økt min kjøpsfrekvens, fordi jeg mener dette er en gunstig kjøpsmulighet, seier Jenssen.