Kronprinsen på surfe-EM

– Veldig gøy at det er EM i surf i Norge, det er jo Tore som har fått til det, og alle de som hjelper til her. Kjempegøy at det er i gang, og moro med et så stort arrangement på Jæren, på Klepp, sier kronprins Haakon.

Kronprinsen er selv en surfer, og tok for kort tid siden familien med seg til Stadt for å surfe.

–Jeg er veldig glad i det jeg og, å dra ut i bølgene, men på et helt annet nivå enn de som står her borte. Det er en fin måte å være i naturen på. Dette er jo konkurransedelen av sporten, men størstedelen av idretten er jo egenorganisert, at vi bare drar ut og har det moro. Dette er en annen bit av den samme helheten, nå er de ute og skal prøve seg på bølgene på Jæren. Det blir spennende å følge med, sier kronprinsen.

Mye arbeid ligger bak

Arrangør Tore Kramer har jobbet i tre år med mesterskapet. –Det er en lettelse å være i gang. Tre års arbeid begynte for fem minutt siden. Alle problemer og alt som har vært, det har løst seg. Det er kjekt å snakke med kronprinsen om surfing, for han har jo skikkelig peiling på dette her. Det løfter hele arrangementet, sier Kramer.

Tore Kramer, leder for surfe-EM på Borestranda på Jæren. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Hva kan publikum oppleve under mesterskapet?

– Tilskuere kan få med seg mye surfing på høyt nivå de neste dagene, og lære mye. Vi følger med på været, slik at surferne skal få de beste forholdene. I dag har forholdene vært kjempefine. vindstille, med noen kjempebølger innimellom, sier Kramer.

Viktig mesterskap for Klepp

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, er veldig godt fornøyd med at mesterskapet går på Borestranda.

– Dette er veldig stas. Det er kjekt å få vise fram stranda og alt det kjekke det går an å gjøre her nede, blant annet surfing, sier Braut Nese.

Hun er ikke surfer selv, men har lovet å prøve.

– Jeg har sagt til Tore at jeg skal prøve å surfe, men foreløpig har jeg prøvd et ståbrett, og det var veldig kjekt, sier Braut Nese.

Norgesmester fredag

Surfer Åse Øydegard vant surfe-NM på Borestranda Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

Allerede fredag ble Åse Øydegard norgesmester i surfing, på hjemmebane.

– Dette er en av de strendene jeg surfer på mest, for jeg bor i enden av stranda her. Det er litt surrealistisk at det er EM her, sier Øydegard.

– Det er 11 deltakerland, vi håper at Norge ender på 8.-plass. Det er målet vårt, sier Øydegard.