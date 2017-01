Kronprinsen engasjerer seg i surfe-EM

Til høsten arrangeres surfe-EM for første gang i Skandinavia. Det skjer på Bore i Klepp. I dag hadde hovedkomiteen for arrangementet det første møtet, hvor kronprins Haakon selv ba om å få bli med.

– Jeg har egeninteresse fordi jeg syns det er kjekt med surfing og har drevet med det siden jeg var liten. Og så ble jeg inspirert av at bølgesurfing blir en del av neste sommer-OL i Japan, sier kronprinsen som selv tok kontakt med Tore Kramer organisator og leder i Norsk surfeforbund.

Og dermed er han nå en del av hovedkomiteen som skal planlegge og senere arrangere surfe-EM på Bore-stranda i Klepp i september.

Største arrangementet i Klepp

Det er ventet at rundt 500 deltakere, støtteapparat og lagledelse vil besøke Klepp i løpet av arrangementet, noe som gjør dette til det største i Klepp kommune noensinne.

– Vi prøver egentlig å finne ut hva det er vi har rotet oss borti, sier ordfører Ane Mari Braut Nese, som også er med i komiteen.

Målet er å skape et arrangement som trekker folk tilbake til regionen også etter at mesterskapet er over. Under det første møtet ble det servert komler med «dott».

– Jeg vet ikke helt hva «dott» er, sier kronprinsen.

– Gode forhold på Bore

Men selv om han ikke er kjent med «dott» fra før av, har han tro på at arrangementet i høst vil by på mye bra.

– Jeg har vært på Bore-stranda noen ganger. Det er god plass der, og så er det ofte gode surfeforhold.