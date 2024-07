– Jeg tenker ennå at euroen ligger på ti kroner. Fem euro er femti kroner.

Tove Austdal skal til Spania, og er ikke nevneverdig bekymret for den rekordsvake krona. Ikke akkurat nå, i hvert fall.

– Når jeg er på ferie, så er jeg på ferie, sier hun spøkefullt.

Formelboka må likevel oppdateres.

Én euro er nemlig ikke lik ti kroner lengre, men tolv.

Dette har ikke skjedd før, med unntak av et par dager under koronapandemien.

Tove Austdal og familien har ikke tenkt å la den svake krona sette en stopper for feriekosen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Mye dyrere for nordmenn på ferie

– Et par dager under pandemien var den svakere enn der vi er nå. Hvis vi ser bort ifra det, så er vi på det svakeste nivået noensinne.

Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen. Han tror nordmenn på ferie i utlandet vil merke på lommeboken at den norske krona nå er ekstra svak.

Svak krone kan bli den nye normalen. Ekspertene tror vi må se langt etter kjøpekraften vi hadde i USA og eurosonen for ti år siden. Det kan du lese mer om her.

– Det er sommerferie, og da kjenner nok mange litt ekstra på at det har blitt mye dyrere å feriere i utlandet. Bruker du 1.000 kroner på restaurant i et euroland nå, er det blitt 50–60 kroner dyrere enn det var for bare noen uker siden.

Knudsen sier at den norske krona styrka seg helt frem til for et par uker siden. Dette skyldtes utsiktene til at Norge i løpet av våren ville holde styringsrenta høyere noe lengre enn ellers i Europa, og i USA.

Hva påvirker kronekursen? Ifølge Statistisk sentralbyrå er det noen faktorer økonomene mener påvirker kronekursen, på kort og lang sikt. Kort sikt Global uro

Rentedifferansen mot utlandet

Norges Banks kronesalg Lang sikt Prisnivået i forhold til utlandet

Oljeprisen

Utenlandske direkteinvesteringer Kilde: SSB

– Så har den jo svekka seg ganske mye siden begynnelsen av juli. Da var vi godt under 11,50 mot euroen, og nå har vi vært oppe og smakt på tolv kroner. Så det har vært ganske stor bevegelse i løpet av kort tid.

– Det er ulempen. Utlandet blir mye dyrere.

Likevel er ikke svak kronekurs negativt for alle.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen peker både på positive og negative sider ved den svake kronekursen. Foto: Sparebank 1

Tjener godt på eksport

– Det er kjempegode nyheter for alle som eksporterer varer, og har kostnader i Norge. Lakseselskapene selger jo laks i euro, og Equinor selger olje og gass i dollar og euro. Det betyr at de som eksporterer, tjener mye mer.

I tillegg til å være oppsiktsvekkende svak sett mot euro, er det over 50 år siden krona var svakere mot britiske pund. At man ser store svingninger i kronekursen på kort sikt er det bare å vende seg til, tror økonomen.

– Erfaringen fra dette er at vi må være forberedt. Krona kan variere og svinge ganske mye på kort sikt. Nå er vi på den svake siden, men det betyr også at vi kan se en vesentlig sterkere krone hvis ting skulle snu.