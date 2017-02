Kritiske til samlestativer

Posten kan ikke uten videre kreve samlestativer av postkasser på kommunal grunn i Stavanger. Det bestemte kommunalstyret for miljø og utbygging tirsdag kveld. Politikerne ber Posten gi innbyggere gode overgangsordninger for dem som ikke klarer å få satt opp samlestativer slik at de fortsatt får posten i sine ordinære postkasser.