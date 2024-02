Kritisk Ukom-rapport om legevakten

Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) har mottatt rundt 300 varsler om uheldige hendelser på legevakt. Blant dem et eksempel på at en pasient døde i hjemmet, etter først å ha vært i kontakt med legevakten. Nå konkluderer Ukom med at det bør vera eit krav til den på legevakta som snakkar med pasientar på telefon, at dei er spesielt utdanna i det, altså i klinisk kommunikasjon.