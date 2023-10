Kritisk til manglande hjelp frå ambassaden

Veronica Mjåtveit frå Nærbø er med i eit reiseselskap på åtte personar, som har blitt nøydd til å avbryte ferien i Israel.

I ettermiddag satsar ho på å koma seg med eit fly frå Tel Aviv og til Tyrkia. Men ho er ikkje sikker på å koma med.

I går var det mange fly som blei kansellerte. I dag tidleg reiste ho med taxi til flyplassen.

– Me gruar oss for reisa og me gruar oss til ein lang dag på flyplassen, seier Mjåtveit.

Ho er også kritisk til at dei ikkje får meir hjelp frå den norske ambassaden i Israel.

– I går var ambassaden stengt, og det var uråd å få tak i nokon, fortel Mjåtveit.

Då snakka ho også med ei norsk kvinne som hadde vore på flyplassen i Tel Avis. Dei fleste andre vestlege land hadde eigne representantar på flyplassen for å hjelpe til, men det var ingen norske der, seier Mjåtveit.

Det har vore nokre harde dagar inne på hotellet og i bomberommet der. Ikkje minst fordi ho og dei andre i reiseselskapet tenkjer mykje på familiemedlemmane som er igjen i Noreg.

– Alle i reiseselskapet har små barn heime. Me er veldig redde for at me ikkje skal koma heim igjen til dei, fortel ho.

Dersom dei kjem seg velberga tilbake til Noreg, så har dei gruelege opplevingar å sjå tilbake på.

– På laurdag var me ute i gatene. Me sto rett på sida der skott blei fyrt av og me høyrde og såg mykje hyling og skriking. Men me forstod ikkje heilt kva som skjedde.

Utanriksdepartementet skriv i ein e-post til NRK at situasjonen i området er alvorleg og uoversiktleg, og at dei har stor forståing for at det er vanskeleg for dei reisande.

– Vi jobbar med å kartleggje fortløpande moglegheiter for utreise for nordmenn og informerer om desse på regjeringen.no. Vi oppfordrar reisande til å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følgje råd frå lokale styresmakter. På grunn av omstenda har norske styresmakter begrensa moglegheiter til å assistere norske statsborgarar som nå held til i Israel, skriv pressetalsperson Henrik Hoel i UD.