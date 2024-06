Kritisk til at elevane stemte over prideflagging eller ikkje

Helge Ytterøy L'orange, tidlegare bystyrerepresentant for partiet Høgre og leiar av gruppa Opne Høgre, er kritisk til at elevane på Gard skule i Haugesund stemte over om dei skulle ha prideflagget oppe på skulen eller ikkje.

– Det fyrer opp under ei polarisering, som er helt unødvendig, seier han til Haugesunds avis. Ytterøy L-orange undestrekar at han uttaler seg som privatperson.

Rektor ved Gard skule, Reynir Hrafnkelsson, seier at det blei ein uheldig måte å involvere elevene på.

Resultatet av avstemminga blei ja til å heise prideflagget.