Kritisk til Ålgårdbane-nei

MDG reagerer på at Bane Nor vil ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale banenettet. En oppgradering av jernbanestrekningen vil koste én milliard kroner. Persontransporten må gå på skinner og ikke på asfalt for å få et grønt skifte i regionen, mener MDG.