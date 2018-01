Kritiserer satsinga på reiseliv

– Stavanger-regionen burde trekka til seg mange turistar som Bergen. Det meiner direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold. Ho meiner at fylkeskommunen og kommunane i Rogaland satsar for lite på reiseliv, og trur grunnen er at oljebransjen har vore så dominerande.