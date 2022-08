Kritikk mot nytt kyrkjebygg til 140 millionar

Mange er kritiske i sosiale media til at Sandnes kommune skal bruka så mykje som 140 millionar kroner på å byggje ny kyrkje på Sørbø/Hove, skriv Sandnesposten. Kyrkjeverge Andreas Eidsaa, lovar at kyrkja skal bli ein møtestad i Ganddal byddel, også for dei som ikkje er kristne. Det blir blant anna bydelslokale i bygget, seier Eidsaa. Den nye kyrkja skal etter planen stå ferdig i 2024.