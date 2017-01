Kritikk for glatte veier i Suldal

Etter gårsdagens glatte veier kritiserer både trafikanter og Vegvesenet NCC for å ikke salte tidlig nok på veiene i Suldal. Vegvesenet har innkalt entreprenøren til et møte neste uke. NCC sier til NRK at de allerede er i gang med å bedre rutinene sine.