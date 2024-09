I går publiserte Aftenposten en lang reportasje der den eldste av Ingebrigtsen-brødrene, Kristoffer, deler sin historie.

Han beskriver en barndom preget av vold og frykt under faren Gjert Ingebrigtsens oppdragelse.

NRK har vært i kontakt med forsvarerne til Gjert Ingebrigtsen. John Christian Elden og Heidi Reisvang sier at han benekter enhver straffbar opptreden overfor barna sine.

Forsvarerne minner om at Gjert er tiltalt for mishandling mot ett av sine barn og at politiet etterforsker et forhold til som gjelder Jakob Asserson Ingebrigtsen.

Kristoffer Ingebrigtsen på sin side, beskriver flere episoder med fysisk og psykisk mishandling fra faren, som han hevder pågikk gjennom hele oppveksten.

– Han var veldig god på å ta den enkelte av oss hvis det var et eller annet. Å stå alene med en voksen mann som skriker og truer med ting helt oppi trynet ditt ... Det er veldig skummelt, sier Kristoffer til Aftenposten.

Politiet: – Ingen ny informasjon

Politiinspektør Terese braut Våge i Sør-Vest politidistrikt, sier de har lest saken til Aftenposten.

– Det som kommer fram i artikkelen er ikke ny informasjon for oss. All informasjon som kommer til oss i etterforskningen vil bli tatt med i vurderingen av saken.

Politiet ønsker ikke å gå inn på hvilke vitner som er avhørt og hva disse har forklart.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Terese Braut Våge. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tiltalt for mishandling

I fjor skrev Ingebrigtsen-brødrene, Henrik, Filip og Jakob en kronikk i VG der de fortalte deres historie om oppveksten med Gjert Ingebrigtsen (ekstern lenke).

I april ble Gjert Ingebrigtsen tiltalt for mishandling av ett av barna sine. Politiet henla da sakene fra flere av de andre barna.

Tre av barna klaget på henleggelsen.

Jakob Asserson Ingebrigtsen sin klage fikk i juli medhold. Det betyr denne saken er åpen og under etterforskning.

Brødrene Filip, Jakob og Henrik skrev en kronikk i VG i fjor der de fortalte sin historie om oppveksten med Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

– Viktig for ham å få fram hans historie

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat til fem av barna, deriblant Kristoffer.

Hun sier det var viktig for Kristoffer å få fram sin historie.

– Dette har vært en dialog mellom meg og Kristoffer og han har funnet det riktig å fortelle om sin oppvekst.

Larsen opplyser at alle søsknene har lest igjennom reportasjen i Aftenposten før den kom på trykk.

– De stiller seg bak den. Søsknene har opplevd å få spørsmål om hvorvidt oppveksten med Gjert kan være så alvorlig som det høres ut som.

Derfor sier hun Kristoffer synes det er godt å få fortalt sin egen historie for å slippe unna den skyldfølelsen man som barn vanligvis har i denne type saker.

Bistandsadvokat til fem av barna til Gjert Ingebrigtsen, Mette Yvonne Larsen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Vil ikke kommentere

Espen Skoland er rådgiver til Ingebrigtsen-brødrene Henrik, Filip og Jakob. Han sier til NRK at de så langt har sagt det de ønsker å si om denne saken.

– Jakob, Filip og Henrik har stor forståelse for at Kristoffer nå ønsker å gå ut med sin historie. De var informert om dette på forhånd og respekterer fullt ut hans ønske. De ønsker ikke å kommentere denne saken utover det, sier Skoland.

Et av barna til Gjert Ingebrigtsen, Martin Ingebrigtsen, har tidligere uttalt i en kronikk at han aldri har fryktet faren (ekstern lenke).

Advokat Stian Kristensen representerer Martin Ingebrigtsen.

– Min klient ønsker ikke å kommentere intervjuet til sin bror i Aftenposten. Han har gitt sin forklaring til politiet, og ønsker ikke å gi noe mer forklaring til pressen ut over den forklaringen der, sier han til NRK.

Gjerts forsvarere: – Han er nærmest rettsløs

Gjert Ingebrigtsens forsvarere, John Christian Elden og Heidi Reisvang, sier til NRK at Gjert benekter enhver straffbar opptreden overfor barna sine.

Han forventer en rettferdig behandling når saken kommer opp for en domstol.

– Vi stiller oss undrende til at de fornærmede i denne saken gjentatte ganger brukt media som talerstol fremfor å gi politi og påtalemyndighet mulighet til å sikre en rettferdig rettergang for alle berørte parter, sier forsvarerne.

Gjert Ingebrigtsens forsvarere: John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tordis Gauteplass

Forsvarerne minner om at Gjert nå kun er tiltalt for mishandling mot ett av sine barn og at politiet etterforsker et forhold til som gjelder Jakob Asserson Ingebrigtsen.

– Øvrige forhold er ferdig etterforsket og henlagt av påtalemyndigheten. Det gjelder også de forholdene Kristoffer Ingebrigtsen har forklart seg om til politiet, som han nå igjen uttaler seg til media om.

Elden og Reisvang reagerer på at Aftenposten videreformidler påstander om alvorlige forhold som politiet har etterforsket og henlagt.

– Dette gjør Gjert Ingebrigtsen nærmest rettsløs. Alle har rett til å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier de.

NRK har presentert denne kritikken for Aftenposten. Stabssjef, Morten Andersen, sier følgende om avisen sine vurderinger for å publisere intervjuet:

– Saken til Kristoffer Ingebrigtsen er henlagt fordi den er foreldet. Vi omtaler den fordi den inneholder opplysninger som belyser en sak av stor offentlig interesse, og fordi den er svært relevant i lys av den kommende rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen.

Tiltalt på sju punkter

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt på sju punkt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner, mot én av de fornærmede i saken.

Det skal være snakk om enten gjentatt eller alvorlig mishandling.

Saken er fremdeles under etterforskning.

– Alle barna i familien har status som fornærmet i saken, og alle fornærmede i saken er hørt, sier politiinspektør Våge.