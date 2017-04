Kristoff trenger Martin-hjelp i "Helvete i nord"

Kristoff har gjort det bra i vårklassikerne denne sesongen, men Stavanger-syklisten har ikke vært god nok til seier. I Flandern rundt ble det femteplass, mens han ble nummer fire i Milano-Sanremo. Kristoff har vunnet både Flandern og Sanremo tidligere, men aldri brosteinsklassikeren Paris-Roubaix, populært kalt "Helvete i nord". Ingen nordmann har noen gang vunnet den franske styrkeprøven. Australske Mathew Hayman vant i fjor. Kristoff har ikke vært bedre enn nummer ni i rittet.

– Paris-Roubaix er pekt ut som et mål for vårsesongen. Vi har forsøkt å gjøre noen grep for at han skal lykkes bedre i år enn tidligere, sier stefar og trener Stein Ørn til NTB.

– Vi har prøvd å tilpasse ham bedre treningsmessig, så får vi se om det kan bidra. Vi har forsinket formutviklingen litt, samtidig som Alexander har videreutviklet evnen til å kjøre hardere på flatene. Det er faktorer som kan bli viktige i Roubaix, fortsetter Ørn.

Et annet grep var at Kristoff sto over onsdagens Scheldeprijs-ritt i Belgia. Det var første gang på sju år at 29-åringen ikke var med i endagsrittet.

Samarbeid

Kristoff uttalte nylig at den temposterke Katjusja-makkeren Tony Martin kan bli en nøkkelhjelper for ham i klassikerne. Ørn tror tyskeren kan bli spesielt viktig søndag.

– Det blir et spennende løp. Grunnen er at det siste partiet av rittet ofte består av mindre grupper i front, og der foregår det en taktisk kamp. Den rytteren de andre i tetgruppen ser på som minst farlig, får ofte sjansen til å stikke. Har han krefter nok, så kan han vinne. Derfor er det ofte en av de typisk "nest beste" som vinner, heller enn en forhåndsfavoritt, innleder Kristoff-treneren.

– Alle vet at Alexander kan vinne spurten hvis han er med helt inn. Det er en taktisk ulempe for ham. Derfor er målet at både Alex og Tony Martin skal sitte i den avgjørende gruppen.

– Hvorfor?

– De kan spille på hverandre. Alexander kan være trusselen som lurer bak, mens Martin kan stikke i front. Det gjør sjansen større for en seier til laget, svarer Ørn.

Mer brostein

Den franske vårklassikeren er kjent for sine mange brosteinspartier, og i år får rytterne enda mer brostein å bryne seg på. Rittet er 257 kilometer langt, inkludert 55 kilometer med brosteinspartier, ifølge cyclingnews.com. I fjor var det "bare" 52,8 kilometer med brostein.

– Alt som øker belastningen i rittet vil ha betydning for prestasjonen. I utgangspunktet er det hardt nok fra før av, kommenterer Stein Ørn.

Løypedesigner Thierry Gouvenou har forklaringen på økningen:

– Ønsket er ikke å gjøre rittet enda hardere, men å gjøre brosteinspartiene mer mangfoldige. Vi vil at disse partiene skal fortsette å fóre "brosteinslegenden", sier han til cyclingnews.

Flere ryttere foretar utstyrsendringer på sykkelen før Paris-Roubaix, dette for å takle brosteinspartiene bedre. Kristoff er én av dem. Han går blant annet for litt tykkere dekk.

– Alexander gjør noen små endringer på både dekk og "gaffel", sier Stein Ørn.

Treneren har en god magefølelse før søndagens kraftanstrengelse.

– Flandern rundt var hardt, men Alexander er fortsatt i god form, mener han.

– Planen er å gå for seier, ja. Det er et sterkt ønske å vinne Paris-Roubaix, sa Kristoff selv til NTB i mars.