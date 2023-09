Kristoff står over sykkel-EM

Alexander Kristoff (36) kjem truleg ikkje til å delta i EM i sykling for profesjonelle. Han fekk nyleg påvist brest i skuldra etter at han gjekk over ende i eit sykkelritt. I staden seier Kristoff til TV2 at han syklar Kroatia rundt, som startar 26. september. – Eg pleier å trenge ein del ritt for å koma i toppform, så då blei ikkje EM optimalt for meg, skriv han i ein SMS til TV 2.