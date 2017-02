Kristoff er på vinnersporet

Den 6. og siste etappen var på 130,5 kilometer og gikk fra The Wave Muscat til Matrah kystvei.

– Dette var en av de mest vindfulle dagene vi har hatt her i Oman. Vi visste at det kom til å bli vanskelig å kontrollere etappen, men vi hadde hellet med oss.

BMC hjalp nemlig til for sammenlagtrytter Ben Hermans. I finalen fikk jeg god hjelp av lagkameratene mine, spesielt av Marco Haller, sier Kristoff i en uttalelse fra Katjusja.

Nå har han fire

– Jeg er veldig fornøyd med seieren. Og jeg er glad for at jeg har vunnet tre etapper her, la Stavanger-syklisten til.

Le s også: Boasson Hagen: - Har et greit forhold til Kristoff

Det var Katjusja-rytterens fjerde seier denne sesongen. Han vant spurten foran Eduard Michael Grosu fra Romania og italienske Sacha Modolo på søndagens avsluttende etappe.

Belgiske Ben Hermans fra BMC gikk til topps i Oman. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Sammenlagt vant belgieren Ben Hermans foran portugisiske Rui Costa.

(©NTB)