Kristiansand vil ha Røkke-tårn

Venstre i Kristiansand vil at den 250 meter høge skyskraparen som Kjell Inge Røkke planlegg skal byggast i Kristiansand. Haugesund har tidlegare meldt seg på i kampen for å få skyskraparen. Argument for Kristiansand er nærleiken til havet og Europa.