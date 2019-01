– Det var et sjokk. Jeg har ikke hatt noen symptomer, sier Krister Hagen fra Kristiansand.

Etter nesten ti år på norske kontinentallag, signerte Hagen i fjor høst sin første profesjonelle kontrakt. Det danske sykkellaget Riwal Readynez ble Hagens nye «hjem».

– Endelig fikk jeg proffkontrakten, så kommer beskjeden om at jeg har et hjertesyndrom, fortsetter Hagen.

For å kunne konkurrere på internasjonalt toppnivå i sykling må syklistene gjennom en fysisk utredning. Blant testene som blir utført er EKG, en elektrisk test av hjertets rytme.

– Jeg har ikke visst noe, og aldri opplevd noe ubehag, forklarer syklisten.

– Kan få forstyrrelse

Syndromet kunne gitt hjerteforstyrrelser, uten at Hagen har hatt noen symptomer til det.

– Med denne feilen så kan man risikere at hjertet får for mange impulser og dermed slå for fort, sier Stein Ørn.

ALTMULIGMANN: Professor, lege, forsker og trener Stein Ørn. Foto: John Gunnar Skien / NRK

Han er hjertespesialist, professor og trener for både Alexander Kristoff og Krister Hagen. Da Hagen kom hjem fra Danmark ble det tatt nye tester. Resultatet var det samme.

Treneren forklarer at syndromet er forholdsvis lett å oppdage med en EKG-test. Men for å bli kvitt syndromet, så må Hagen opereres.

– De går inn fra lysken og brenner noen tråder mellom hjertekamrene. Det er ikke snakk om åpen hjerteoperasjon her, forklarer Ørn.

Lang ventetid

Første tilgjengelige dato for operasjon var 28. mars. Da ville nesten halve sesong gått før Hagen kunne konkurrert.

– Det var litt krise. Det måtte bli en annen løsning, forklarer Hagen

Han måtte finne en annen løsning. Hverken private eller offentlige institusjoner i Norge kunne gjennomføre operasjonen raskt nok. Proffsyklisten søkte hjelp utenlands. Det er dyrt.

– Jeg ble bekymret når de sa det kostet 72.000 kroner for operasjonen. Det har jeg ikke råd til å dekke selv, fortsetter han.

Heldigvis for Hagen tar Helfo største delen av regningen. Den siste delen tar laget selv.

FOTO SEANSE: Etter mange år på kontinentalnivå ble det endelig proffkontrakt på Krister Hagen. Foto: Riwal Readynez Cycling Team / Skovdal Nordic

Nå skal han opereres 6. februar. Dermed kommer han tidligere i gang med årets sesong.

Sjelden tilstand

– Tilstanden blir avdekket fra tid til annen, også blant idrettsutøvere. Men den er meget sjelden, sier Roald Bahr.

Han er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole og sjeflege ved OIympiatoppen.

– Vi gjør helseundersøkelser av alle OL-kandidater, inkludert EKG-test. Hjertescreening er derimot litt mer komplekst, fortsetter Bahr.

Nylig var han involvert i debatten om hjertescreening i etterkant av Ida Eides tragiske bortgang. I innlegget forklarer Bahr, og to andre, om utfordringene med hjertescreening. Han mener det kan bygge opp om en falsk sikkerhet.

– Vi må lære utøverne om symptomene, og at de må ta symptomene på alvor, avslutter sjeflegen.