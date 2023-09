Kripos-tekniker: – Kan ha vurdert å grave ned Birgitte etter drapet

Denne opplysningen kom fram da Bakken vitnet i Gulating lagmannsrett onsdag. Han ledet det kriminaltekniske arbeidet i Birgitte Tengs-saken i 1995.

Birgitte Tengs ble funnet drept i nærheten av punktet som er merket med et 3-tall på oversiktsbildet over hele området og terrenget rundt. Haugen med løsmasse som Bakken snakket om, ligger på den andre siden av Gamle Sundvegen, og den er markert med rød sirkel på bildet.

Bakkens vurdering var et svar på aktor Nina Grandes spørsmål om hvordan han tolker det spesielle slepesporet på Gamle Sundvegen.

Drapsmannen har først slept Birgitte inn mot høyre kant i bildet, før vedkommende har funnet grinda på venstre side. Foto: Politiet

Som vi ser på det dette bildet har gjerningsmannen først slept Birgitte nedover bakken og over mot høyre side av veien, i samme retning som haugen med løsmasse. Deretter har vedkommende trukket Birgitte over veien og inn gjennom porten på venstre side.

– Ombestemte seg

Bakken tror gjerningsmannen har gitt opp forsøket på å få Birgitte over gjerdet på den høyre siden.

– Det er veldig tungt å løfte en livløs person over et gjerde. Så har vedkommende ombestemt seg, og i stedet funnet grinda på den andre siden av grusveien, sa Bakken i retten.

Han understreker at vurderingen av nedgraving av Birgitte i løsmassen er en teori.

– Vi har jo aldri fått sjekket dette med en gjerningsmann.

Tore Per Bakken, tidligere kriminaltekniker i Kripos. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Tiltalte Johny Vassbakk har også vært siktet for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000, men han har ikke blitt tiltalt for dette. Drapet hadde mange likhetstrekk med Birgitte-drapet.

Begge ble overfalt på vei hjem og utsatt for massiv vold mot hodet. Men en stor forskjell er at Tina ble skjult i en kum, mens Birgitte ble etterlatt åpenlyst i terrenget.

Dersom Bakkens teori stemmer, var gjerningsmannens opprinnelige hensikt også å skjule Birgitte.

– Dette er helt nye opplysninger for meg, er forsvarer Stian Kristensens første reaksjoner etter å ha hørt Bakkens teorier om nedgraving.

– Men jeg må få sjekke dette nærmere før jeg kan være helt kategorisk, sier Kristensen.

– Ble gjort mange politifeil

Et viktig tema i ankesaken i Gulating lagmannsrett er muligheten for at tiltalte Johny Vassbakks DNA som er funnet på Birgittes strømpebukse kan ha smittet over gjennom andre, og da i første rekke polititjenestemenn.

Derfor er håndteringen av åstedet og den drepte Birgitte gjenstand for mye diskusjon i retten.

Tore Per Bakken innrømmet i retten at mye av politiarbeidet ikke var som det skulle på åstedet ved Gamle Sundvegen på Karmøy lørdag 6. mai 1995. Birgitte ble funnet i terrenget like ved grusveien i 09.30-tiden.

– Det hadde vært ideelt å la et mye større område utgjøre den indre sperringen. Jeg har respekt for det som ble gjort, men dette hadde nok med erfaring å gjøre. Det er ikke sikkert at lokalt politi hadde så mye erfaring med denne typen drap, sa Bakken.

Brukte steiner fra området

I retten fortalte Bakken at han mistet de første flyet fra Oslo, og at han først kom fram til åstedet klokken 18 om kvelden. I mellomtiden hadde han kontakt med den lokale kriminalteknikeren Morten Alsaker på telefon.

– Jeg ga beskjed om at man skulle dekke til åstedet med bygningsplast på rull, fabrikkprodusert og da er kontamineringsfaren minimal. Dette ble gjort, men dessverre var det brukt steiner fra terrenget til å holde plasten på plass.

Bakken mener dette var uheldig fordi man ikke vet sikkert hvor drapshandlingen startet.

Tror drapet ble innledet et annet sted

– Det ble funnet mye kvister i håret til Birgitte som vi ikke har klart å finne igjen i nærheten av slepesporene. Dette kan tyde på at ugjerningen ble innledet på et annet sted. Vi skulle gjerne ha fått undersøkt en rekke steiner fra et større område, men den muligheten var borte da vi så at steiner hadde blitt flyttet på, sa Bakken.

Bakken fortalte i retten at han og Alsaker brukte to timer på åstedet før Birgitte ble fraktet bort.

– Håndteringen av henne på funnstedet ble gjort helt etter boka slik at faren for kontaminering skulle være helt minimal, hevdet Tore Per Bakken i retten.

Forsvarer reagerte på bilde

Forsvarer Stian Kristensen reagerte derimot på et bilde fra funnstedet som viser kriminalteknikerne uten beskyttelsesdrakter.

– Dette bildet er tatt etter at Birgitte er fraktet ut til en bil, sa Bakken.

– Men hvorfor har dere gått inn på området igjen uten drakter, spurte Kristensen.

– Husk at dette er helt til slutt, like før vi avslutter. På dette tidspunktet har vi nok tatt av oss og lagt dressene ute i en pose ved veien, mente Bakken.