Kripos drar til Sør-Afrika

Kripos reiser over helga til Sør-Afrika for å ta opp att etterforskinga etter Marie Sæther Østbø frå Stavanger, som forsvann ved Myoli Beach i Sedgefield i 2018. Det skriv Aftenbladet. Politiet i landet meinte at den då 20 år gamle kvinna, truleg hadde drukna.