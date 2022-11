Kripos 3D-skannet huset til drapstiltalt i jakten på hemmelige rom

– Tiltalte laget et hemmelig rom i naustet sitt, forklarte Kristin Løland i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Hun er kriminaltekniker i Sør-Vest politidistrikt og har siden høsten 2021 jobbet med Birgitte Tengs-saken.

KRIMINALTEKNIKER: Kristin Løland i Sør-Vest politidistrikt har jobbet med saken siden høsten 2021. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I retten viste hun bilder av det hemmelige rommet som var bygget som et skap på soverommet i naustet, til den nå tiltalte 52-åringen i Birgitte Tengs-saken.

Rommet ble funnet under en ransaking i løpet av den nyeste etterforskningsfasen.

Men var helt tomt.

I jakten på eventuelle andre hemmelige rom ble Kripos sin 3D-gruppe, i fjor høst, koblet på for å skanne eneboligen, garasjen og naustet til 52-åringen, samt barndomshjemmet hans.

NAUSTET: Under en ransaking fant politiet et hemmelig rom her. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Boret hull i veggen

Bildene gjorde at de tok seg inn i boligen med bor og kikkhullskamera.

– 3D-gruppen reagerte på et område der veggen er trukket litt inn i forhold til øvrige vegger, forklarte Løland mens hun pekte på bildene i tingretten.

Veggen de reagerte på var i eneboligens tredje etasje. Politiet ville se mer og gikk derfor inn og boret hull. Med et kikkhullskamera fikk de god oversikt over hva som var innenfor veggen.

Men politiet fant kun stenderverk og isolasjon.

Oppdaget at noen hadde vært i huset

Den hemmelige etterforskningen av tiltalte startet i mars 2019 etter at politiet fikk rapporten som viste at DNA fra Tengs' strømpebukse kunne knyttes til 52-åringen.

DNA-funnet på strømpebuksa er politiets viktigste bevis i rettssaken som skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett fram til jul.

Ved flere anledninger tok politiet seg inn i tiltaltes hus blant annet for å få tilgang til innholdet på en PC.

Ved én av disse anledningene ble en låsevrider på en innvendig dør satt i feil stilling.

Dette gjorde at 52-åringen mistenkte at noen hadde vært inne i huset hans.

Han installerte da kameraovervåking på huset sitt.

I sin forklaring for snart to uker siden sa han at han mistenkte at det var forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr som hadde vært inne.