Krimsenteret advarer mot oppsøkende håndverkere

A-krimsenteret i Stavanger fraråder publikum å inngå avtale via dørsalg, kommer det fram i en pressemelding fra politiet.

Årlig blir boligeiere og sameier oppsøkt av useriøse håndverkere som tilbyr sine tjenester på døra eller via flygeblader i postkassa. Aktørene har gjerne en allsidig portefølje og kan tilby alt fra utvendig husvask, renovering til fasadearbeid – gjerne mot forskuddsbetaling.

– Håndverkerne kan virke både sympatiske og tillitvekkende, men er det viktig å være klar over at dette sannsynligvis er useriøse aktører som ikke har nødvendige fagkunnskaper, og som bevisst unndrar skatt og avgift og utnytter arbeidstakere, sier Frode Gundersen, senterleder for a-krimsenteret i Stavanger.

A-krimsenteret i Stavanger avdekket i fjor flere forhold som medførte at det ble opprettet straffesaker på grovt merverdiavgifts-bedrageri og grov hvitvasking.

De oppsøkende håndverkerne kartlegger gjerne områder i forkant. Slik vet de hvilke boliger som er attraktive. Særlig eldre mennesker i eneboliger er utsatt.

– Vi oppfordrer til en prat med foreldre eller besteforeldre om risikoen ved å inngå avtaler med oppsøkende håndverkere. Du risikerer ikke bare dårlig håndverk, men kan også uforvarende bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. Her er det rett å slett best å takke høflig nei, sier Gundersen.

Observerer du oppsøkende håndverkere i ditt nabolag, ønsker a-krimsenteret tips om dette.